Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin Rusya'nın Zenit Kulübünden transfer ettiği Giuliano Victor De Paula'nın satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer veridi: "Kulübümüz Giuliano'nun satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır. Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."
Trabzonspor'dan Giuliano açıklaması
12.08.2017 - 22:25 | Son Güncelleme: 12.08.2017 - 22:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin Rusya'nın Zenit Kulübünden transfer ettiği Giuliano Victor De Paula'nın satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını bildirdi.
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495794 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/495794.aspx
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Alanyaspor
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Antalyaspor
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Beşiktaş
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Sivasspor
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Malatyaspor
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9
Fenerbahçe
0
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Galatasaray
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11
Gençlerbirliği
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12
Göztepe
0
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0
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0
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0
0
13
Karabük
0
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0
0
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14
Kasımpaşa
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15
Kayserispor
0
0
0
0
0
0
0
0
16
Osmanlıspor
0
0
0
0
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17
Trabzonspor
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18
Bursaspor
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1. Hafta Maçları
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Medipol Başakşehir Fk 1 - 0 Fenerbahçe
22.8.2016
Galatasaray 1 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
BŞB Erzurumspor
1
0
1
0
0
0
0
1
2
MKE Ankaragücü
1
0
1
0
0
0
0
1
3
Adana Demirspor
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0
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0
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0
0
4
Adanaspor
0
0
0
0
0
0
0
0
5
Akın Çorap Giresunspor
0
0
0
0
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0
0
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6
Altınordu
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Balıkesirspor Baltok
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Boluspor
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Ç. Rizespor
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Denizlispor
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11
Elazığspor
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12
Eskişehirspor
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13
Gaziantepspor
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0
14
Gazişehir Gaziantep FK
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İstanbulspor
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16
Manisaspor
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0
17
Samsunspor
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0
18
Ümraniyespor
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0
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