Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulübü, Fenerbahçe'nin Rusya'nın Zenit Kulübünden transfer ettiği Giuliano Victor De Paula'nın satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlattığını bildirdi. Bordo-mavili kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, şu ifadelere yer veridi: "Kulübümüz Giuliano'nun satışıyla ilgili FIFA nezdinde hukuki işlem başlatmıştır. Kulübümüz ile Zenit Kulübü arasında profesyonel futbolcu Giuliano'nun satışıyla ilgili sözleşme bulunmaktadır. Konuyla ilgili FIFA nezdinde gerekli hukuki işlemler başlatılmıştır."