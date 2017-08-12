Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Premier League’in ilk haftasında Liverpool, Watford’a konuk oldu.

Mücadeleye iyi başlayan taraf ev sahibi takım oldu. Dakikalar 8’i gösterirken Watford, Stefano Okaka’nın golüyle öne geçti.

Liverpool hücumda etkisiz göründüğü devrede eşitliği 29. Dakikada yakalamayı başardı. Ceza sahasına önünde ver-kaç paslarla sokulan Sadio Mane, Emre Can’dan aldığı pası asiste çevirdi: 1-1.

Ancak Kırmızılar’ın gol sevinci sadece 3 dakika sürdü ve Watford bir kez daha öne geçti. Hızlı gelişen atakta ufak çaplı bir karambol oluşturan Watford’da Abdoulaye Doucoure kale önünde tamamldığı pozisyonla skoru 2-1’e getirdi.

İkinci yarıda Liverpool rüzgarı arkasına alan taraf oldu. Baskılı bir oyun sergileyen Jurgen Klopp’un takımı önce 55’te Roberto Firmino’nun penaltı golüyle maçı 2-2’ye getirdi, 2 dakika sonra ise Mohamed Salah Liverpool’u öne taşıdı.

Üst üste gelen goller sonrası demoralize olan Watford kalesinde Liverpool’a açıklar verse de Kırmızılar’ın son vuruşta yetersiz kalması farkın açılmasını engelledi.

Karşılaşmanın son dakikaları Liverpool adına oldukça sıkıntılı geçti. Watford'un atakları dağıtma adına zorluk çeken konuk ekip, 90+4'te Miguel Britos'un golüyle adeta yıkıldı: 3-3.

90 dakika sonunda gelen düdükle birlikte Watford ve Liverpool yeni sezona 1'er puanla başladı.