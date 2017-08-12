Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Telekom Stadyumu’nda Teknik Direktör Igor Tudor yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra taktik çalışmalar üzerinde durulurken ardından topa sahip olma çalışması yapıldı. Son bölüme geçmeden defansif ve ofansif organizasyonlar çalışıldı. Antrenman, duran top çalışmasının ardından tamamlanırken Selçuk İnan, takımdan ayrı özel bir çalışma yaptı. Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın akşam saat 19.30’da Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla tamamlayarak mücadele için kampa girecek.