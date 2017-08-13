Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göztepe forması giyen Sabri Sarıoğlu, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında 2-2 sona eren Fenerbahçe maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Sabri Sarıoğlu, Volkan'ı affetmediğini ifade etti. Tecrübeli futbolcu Galatasaray'a ise kırıldığını dile getirdi.

'Çok mutluyum'

''Göztepe camiasının bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarımızla bu maça çıksaydık başka bir sonuç da olabilirdi. Dönem dönem maç içinde aksaklıklar yaşasak da iyi bir sonuç aldığımızı düşünüyorum. Takım arkadaşlarımın hem yetenekleri, hem karekterleri çok iyi. İnşallah Göztepe'ye yakışır yerlerde olacağımıza inanıyorum''

'Saygısızlığı affetmedim'

''O konuda görüşüm gayet net. Konuyu uzatmaya gerek yok. Yapılan saygısızlıktan dolayı affetmedim''

''İçimde ukde var ama sonuçta 21 yıl emek verdiğim Galatasaray camiası hakkında konuşup yanlış şeylerin doğmasına izin veremem. Üzüldüğüm, kırıldığım şeyler oldu ama futbol bu. Net bir şekilde söyleyeyim engellendim, şunu bilin hoca ile alakası yok''