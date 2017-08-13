Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe geçen seneki Fenerbahçe'ye göre futbolcular birbirlerine yardıma koşuyorlar, basıyorlar. Göztepe toplama bir takım. Yeni bir takım olmasına göre Fenerbahçe'den daha çok organize oluyor. İlk yarı beni şaşırtan bu oldu. Fenerbahçe'yi umdugum gibi bulmadım. Çok güzel bir gol attılar., ofsayt var mı yok mu tartışması olabilir. Varsa 5 santim yoksa 10 santim.

"VOLKAN, KARGO UÇAĞI GİBİ..."

Volkan ağırlaşmış. nakliye uçakları varya ağır kalkarlar ağır giderler, Kargo uçağı gibi düştü. Volkanın işi zor. Geçen seneki kalecide Volkan'dan iyidi. Volkan iyi değil. Volkan 2-3 senedir iyi değil.

"AYKUT'TAN ÇEKİNİYORLAR"

Oyuncular Advocaat'ı geçen sene pek sallamıyordu. Ama Aykut 'dan çekiniyorlar.

"GİULİANO F.BAHÇE İÇİN PAHALIYA PATLADI"

Kulüpler futbolcuya gidiyorlar, diğer kulüpler de ona gidiyorlar fiyat yükseltiyorlar bu yanlış. Bak oyuncu pahalıya patladı Fenerbahçe için. Yerli oyuncuya verirse para burada kalacak, yabancıya verirsen gidecek.