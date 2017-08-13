Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Antalya'da devam eden Tekvando Minikler Türkiye Şampiyonasını yerinde takip ederek, "Geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları bu salonlardan çıkacak." dedi.Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Antalya AK Parti İl Başkanlığının düzenlediği Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı öncesinde Antalya'daki 10 bin kişilik Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen 72 şehirden 2 bin 400 sporcunun katıldığı, Tekvando Minikler Türkiye Şampiyonası müsabakalarını takip etti.

Müsabakalara katılan sporcularla yakından ilgilenen Bak, sporculara başarılar diledi.Burada kısa bir konuşma yapan Bak, "Geleceğin olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonları bu salonlardan çıkacak. Şampiyonaya katılan sporcu kardeşlerimize başarılar diliyorum." dedi.Bakan Bak, şampiyonaların önemine vurgu yaparak, "Dünya şampiyonu tekvandocumuz Zeliha Ağris aramızda. Sizlerin de birer Zeliha, Nur Tatar, Bahri Tanrıkulu ve Servet Tazegül olması için desteklerimize kesintisiz devam edeceğiz. Şampiyonaya katılan hakemlerimize, antrenörlerimize ve sporcu kardeşlerimize başarılar diliyor, onlara destek olup spora yönlendiren kıymetli ailelerine yürekten teşekkür ediyorum." diye konuştu.Konuşmalardan sonra sporcularlarla fotoğraf çektiren Bak, daha sonra Antalya Spor Salonu'nda bulunan antrenman alanlarında inceleme yaptı.