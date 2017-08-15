Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

beinsports'a konuşan Ergün, sarı-kırmızıların transfer çalışmalarıyla ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

Juventus'un Ganalı sol beki Kwadwo Asamoah'ın transferinin gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu belirten Cenk Ergün "Asamoah konusunda çok fazla bir şey söylemek istemiyorum. Açıklayacağımız detaylar bazen negatife dönüyor. Bittikten sonra konuşalım. Olma şansı yüksek görünüyor" dedi.

Arda Turan'in transferi konusuna da değinen Galatasaray Sportif Direktörü "Arda Turan bizim canımız, içimizden çıkmış, bizde büyümüş, bize gurur veren birisi. Arda Turan'ın bana sözü var; bir gün Galatasaray forması giyecek. Biz bunun erken olmasını istiyoruz. İnşallah olacak. 66 numaralı formamız boşta" ifadelerini kullandı.

Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmak istediğini söyleyen Ergün "Sinan gitmek istiyor. Böyle bir talebi oldu. Somut bir durum yok ama bir şeyler olabilir. Bizim isteğimiz Sinan'ın gitmesi yönünde değil" diye konuştu.

"Bir golcü transferi daha olabilir mi?" sorusuna "Transfer piyasasının şartları içinde duruma göre olabilir" yanıtını veren Ergün "İstanbul Atatürk Havalimanı büyük. Sürekli uçaklar inyor. 8 Eylül'e kadar transfer devam edecek. Biz indirebildiğimiz kadar uçak indireceğiz ama kalkması gereken uçaklar da var" ifadelerini kullandı. Cenk Ergün, stoper transferinin de gündemlerinde olduğunu kaydetti.

Kayserispor maçında 2 gol-1 asistle oynayan Bafetimbi Gomis ile soyunma odasında yaşadığı bir olayı aktaran Ergün "Gomis soyunma odasında kulağıma 'Çok teşekkür ediyorum. Marsilya güzeldi ama burası bambaşka bir yer' dedi" şeklinde konuştu.