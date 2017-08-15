Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Igor Tudor maç öncesi ıslıklanmış, dün akşamki maça kadar bile hâlâ Fatih Terim sesleri yükseliyordu. Dün Galatasaray öyle bir futbol sergiledi ki herkesin sesi soluğu kesildi. Sahada canla başla savaşan, rakibe saldıran, topu adeta ısıran bir takım vardı. Sarı-kırmızılı taraftarların yıllardır özledikleri, bekledikleri, istedikleri takım sahadaydı. Top rakibin ayağındayken en az üç Galatasaraylı futbolcu etrafında oluyordu. Mesela Belhanda topu kaybettiği anda en az iki futbolcu hatayı telafi etmek ve topu tekrar kapmak için rakibe saldırdı. Ve bunun örnekleri 90 dakika boyunca sıkça sergilendi. Sosyal medyada son zamanlarda sıkça dillendirilen, “Taktik maktik yok, bam bam bam!” esprisi adeta gerçek oldu dün Türk Telekom Stadyumu’nda.



Belhanda bile yırtındı

İlk yarının ardından bütün stat mest olmuş bir şekilde birbirine bakarken ikinci yarıda takımın oyunu rolantiye alması bekleniyordu. Sıcak ve nemli havanın da etkisiyle ikinci devrede tempo düşebilirdi. Beklenen olmadı, Galatasaray kaldığı yerden devam etti. 1996-2000 döneminde Okan-Suat-Emre üçlüsüyle rakiplerine nefes aldırmayan Galatasaray’a çok benziyordu dünkü takım. Yeni transfer Ndiaye ve Fernando birer dinamo gibiydi. 10 numara Belhanda bile kendini paralıyordu sahada. Her şeye rağmen taraftarı dün gece çok üzen bir gerçek vardı. Eğer sarı-kırmızılılar dünkü futbolun çeyreğini Östersunds maçlarından sadece birinde gösterebilseydi Cimbom yoluna Avrupa’da devam etmiş olacaktı...



IGOR TUDOR MUTLU AMA...

Üzerine koymalıyız

Karşılaşma öncesi ismi anons edildiğinde tribünlerin ıslıkladığı Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor maç sonrası keyifliydi. Sezona güzel başlamalarının çok önemli olduğunu belirten Hırvat çalıştırıcı, “Takım ruhu da çok önemliydi. Biz kadroyu kurarken bu mantaliteyi benimsedik. Benim hoca olarak üzerime düşen görev işime, futbola odaklanmak. Bugün sahada gördüğümüz şeylerin daha da üzerine koyabilmek” dedi. Tudor ayrıca Sinan Gümüş’ün ıslıklanmasını yersiz bulduğunu da sözlerine ekledi.