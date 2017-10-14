Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de sakatların iyileşmesi, eksiklerin giderilmesi teknik direktör Aykut Kocaman’ın başına tatlı bir bela açmış durumda. Sarı-lacivertlilerde, müzmin sakat Robin van Persie’nin yanı sıra İsmail, Skrtel ve Alper kart cezalısı. Buna rağmen Yeni Malatya maçı öncesi mevcut oyuncuların yüksek formu Aykut Hoca’yı, sahaya süreceği 11’i seçme konusunda zorluyor. Orta sahada Josef’in yeri garanti. Ozan, Mehmet Topal ise Mehmet Ekici’yle yarışıyor. Ekici ile yarışan bir diğer isim ise Giuliano. Daha doğru bir ifadeyle 11’deki yeri garanti olan Ekici’nin oynayacağı mevkii, diğer oyuncuların durumunu netleştirecek. Kocaman, Mehmet’i ön liberoda kullanırsa Mehmet Topal ve Ozan yedek soyunacak. Ekici oyun kurucu pozisyonunu alırsa Giuliano maça kulübede başlayacak.

> Kaptan geri dönüyor

Bir o kadar karışık olan mevkii de forvet. Takımın en etkili golcüsü Vincent Janssen formaya en yakın isim görünüyor. Ancak bu sefer Fernandao ve Soldado da son derece iddialı. Milli arada eksiklerini gideren Soldado ilk 11 için sabırsızlanırken, Hollandalıyı asıl zorlayacak isim uzun süredir hazır kıta bekleyen Fernandao. Aykut Kocaman’ın hava hâkimiyetine güvendiği sambacıyı ilk 11’de olmasa da maçın ilerleyen bölümlerinde sahaya sürmesine kesin gözüyle bakılıyor. Yaptığı hatalarla yerini Kameni’ye kaptıran Volkan Demirel’in de bu maçta eldivenlerini yeniden giymesi bekleniyor. Büyük bir hırsla çalışan kaptanın performansından son derece memnun olan Kocaman, Galatasaray derbisinde kaleyi teslim etmek istediği Volkan’ın maç eksiğini Malatya ile gidermeyi planlıyor.

Başkan devrede

Fenerbahçe, Yeni Malatya maçına hazırlanırken, Başkan Aziz Yıldırım’ın aklı derbide. Kaptanlar Volkan Demirel ve Mehmet Topal’la özel bir görüşme yapan Yıldırım, “Takımı toparlayın. Şampiyonluk için birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var” talimatı verdi. Yıldırım ve kurmaylarının hafta içinden itibaren Samandıra’ya daha sık gideceği öğrenildi.