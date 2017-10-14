Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ankara’da hiç ummadığı 3 puanı bıraktı, zirve yarışında çok büyük bir yara aldı. Dünkü mağlubiyetin, teknik direktör Şenol Güneş’in kadro tercihi sebebiyle geldiğini söylemek zor değil. Tecrübeli teknik adam millî ara sonrası ve Monaco maçı öncesi takımı dinlendirmek istedi ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Beşiktaş dünkü sonuçla bugün Konyaspor’la karşılaşacak olan lider Galatasaray’ın 5 puan gerisinde kaldı. Maç başladığında siyah-beyazlıların kulübesinde birbirinden önemli yıldızlar vardı. Quaresma, Adriano, Babel, Tolgay Arslan gibi... Şilili savunmacı Gary Medel de millî aradan sonra yol yorgunu olduğu için kadroya alınmadı. Durum böyle olunca önceki haftaki Trabzonspor maçı ilk 11’inden 4 değişiklikle çıktı sahaya Beşiktaş.

İstatistikler de yanıldı

Şenol Güneş rakip Gençlerbirliği’nin son sırada bulunmasından dolayı bu rotasyona cesaret etmişti. Ancak yılların tecrübesine sahip olan Mesut Bakkal göreve geldikten sonra daha diri bir Gençlerbirliği ortaya çıkarmıştı. Sonuç olarak Beşiktaş dünkü yenilgiyle şampiyonluk yarışında şimdiden zirveden uzaklaşma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Lider G.Saray bu akşam Konya’yı yenerse Beşiktaş ile puan farkını 8’e çıkaracak. Bu arada istatistikler de Şenol Güneş gibi dünkü maçta yanıldı. Millî ara dönüşleri en az kayıp yaşayan taükımlardan biriydi Beşiktaş. Son 3 sezondaki 12 millî ara dönüşünde F.Bahçe ve G.Saray 19 puan toplarken, Beşiktaş j9 galibiyet, 2 beraberlik, 1 mağlubiyetle 29 puan toplamayı başarmıştı..