Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik yürütülen soruşturmalar ve açılan davalar sebebiyle yurtdışına kaçan ve haklarında yakalama kararı olan birçok isim halen yurtdışında bulunuyor. O isimlerden biri de eski milli futbolcu FETÖ'cü Hakan Şükür.







2015'te İstanbul'daki evini satan ve bankadaki parasını çektikten sonra Türkiye'den ayrılan Şükür, kısa süre sonra ABD'de ortaya çıkmıştı. Şükür, bir daha Türkiye'ye dönmeyeceğini açıklamıştı. Spor akademisi kurma girişiminde bulunan firari Şükür, Türkiye'de darbecilikten yargılanırken, ABD'nin California eyaletinde köfteci dükkanı işletmeye başladı. Palo Alto'da, Stanford Üniversitesi'nin bulunduğu bölgede Tuts Bakery & Cafe adlı yeri işleten Hakan Şükür, müşterilerine kahvaltılık ve hamur işlerinin yanı sıra köfte de satıyor. Menüsüne Türk damak tadından da örnekler katan Hakan Şükür, masa masa dolaşıp müşterilerine yemekleri beğenip beğenmediklerini soruyor.







Firari FETÖ'cü Şükür'ün Türkiye'deki tüm mal varlığına el konuldu. FETÖ'ye finansal destek sağladıkları belirlenen ve Sakarya'da müteahhitlik yapan babası Sermet Şükür de tutuklanmış, şartlı tahliye ile serbest kalmıştı. sözcü