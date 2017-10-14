Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Spor Kulübü’nün 112. kuruluş yıl dönümü töreni Galatasaray Lisesi’nde yapıldı.

Törende bir konuşma yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, daha büyük başarılara imza atmak için çalıştıklarını söyledi.

Tören, en kıdemli üye Fazıl Göknar’ın yaş kütüğüne 112. yıl plaketini çakmasıyla devam etti.

Sarı kırmızılıların geçtiğimiz sezon tüm sportif şubelerde elde ettiği kupalar da törende sergilendi.

Galatasaray Spor Kulübü’nün 112. kuruluş yıl dönümü töreni geleneksel Galatasaray pilavı etkinliği ile sona erdi.