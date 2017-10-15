Sert zeminli kortta gerçekleştirilen organizasyonun 1 numaralı seribaşı çifti Ayla ile Veselinovic, set yitirmedikleri haftanın finalinde Conny Perrin-Valeriya Strakhova ikilisiyle karşılaştı. Müsabakayı 6-4 ve 6-2'lik setlerle 2-0 kazanan Ayla-Veselinovic çifti, Nijerya'da şampiyonluğa ulaştı. Millî tenisçi Ayla Aksu, 25 bin dolar seviyesinde 2'nci, toplamda ise 13. çiftler kupasını kaldırdı.
Ayla Aksu, Nijerya'da zirvede
15.10.2017 - 13:26 | Son Güncelleme: 15.10.2017 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Millî teniçi Ayla Aksu, Nijerya'nın Lagos kentinde düzenlenen 25 bin dolar ödüllü ITF turnuvasında Karadağlı partneri Ana Veselinovic ile çiftlerde zafere uzandı.
Kaynak: AA
Etiketler : ayla aksu,tenis,
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