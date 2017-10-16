Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu (TUR 2017) BAE Takımı Emirates’in İtalyan bisikletçisi Diego Ulissi kazandı. Turda bir etabı ilk sırada bitiren İtalyan sporcu, 26 saat 32 dakika 13 saniyelik derecesiyle organizasyonu birinci tamamladı ve “turkuaz mayo”nun sahibi oldu. Astana ekibinin Danimarkalı sporcusu Jesper Hansen 12, Androni Sidermec Bottecchia’dan İtalyan Fausto Masnada ise 24 saniye geriden lider Ulissi’yi takip etti. Alanya’da 10 Ekim’de başlayan TUR 2017’nin 6. ve son etap yarışı İstanbul’da yapıldı. Kurtköy’deki Intercity İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın startını verdiği turun İstanbul etabında 13 takımdan 93 bisikletçi yarıştı. Bisikletçiler, İstanbul etabında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru, Sultanahmet Meydanı’nda tamamladı. Genellikle düz parkurdan oluşan İstanbul etabını kazanan Trek-Sergafredo takımının Belçikalı sporcusu Edward Theuns, 3 saat 24 dakika ve 32 saniyelik derecesiyle bu başarıyı elde etti.