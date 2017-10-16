53. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nu (TUR 2017) BAE Takımı Emirates’in İtalyan bisikletçisi Diego Ulissi kazandı. Turda bir etabı ilk sırada bitiren İtalyan sporcu, 26 saat 32 dakika 13 saniyelik derecesiyle organizasyonu birinci tamamladı ve “turkuaz mayo”nun sahibi oldu. Astana ekibinin Danimarkalı sporcusu Jesper Hansen 12, Androni Sidermec Bottecchia’dan İtalyan Fausto Masnada ise 24 saniye geriden lider Ulissi’yi takip etti. Alanya’da 10 Ekim’de başlayan TUR 2017’nin 6. ve son etap yarışı İstanbul’da yapıldı. Kurtköy’deki Intercity İstanbul Park yarış pistinden Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ın startını verdiği turun İstanbul etabında 13 takımdan 93 bisikletçi yarıştı. Bisikletçiler, İstanbul etabında Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden geçerek 143,7 kilometrelik parkuru, Sultanahmet Meydanı’nda tamamladı. Genellikle düz parkurdan oluşan İstanbul etabını kazanan Trek-Sergafredo takımının Belçikalı sporcusu Edward Theuns, 3 saat 24 dakika ve 32 saniyelik derecesiyle bu başarıyı elde etti.
Ulissi TUR attı
16.10.2017 - 07:36 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 07:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İtalyan sporcu, ilk beş yarışın dördünü kazanan Bennett’in bitime 50 metre kala düşmesiyle şampiyoluğa ulaştı
Etiketler : Ulissi,
511588 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511588.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
9
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
10
Bursaspor
7
3
0
4
13
12
1
9
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
7
1
1
5
9
17
-8
4
8. Hafta Maçları
13.10.2017
Gençlerbirliği 2 - 1 Beşiktaş
14.10.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 1 - 0 Kayserispor
14.10.2017
Antalyaspor 1 - 3 Göztepe
14.10.2017
Atiker Konyaspor 0 - 2 Galatasaray
15.10.2017
Medipol Başakşehir Fk - Alanyaspor
15.10.2017
Kasımpaşa 2 - 3 Demir Grup Sivasspor
15.10.2017
Trabzonspor - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
15.10.2017
Fenerbahçe 3 - 1 Evkur Yeni Malatyaspor
16.10.2017
Bursaspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
16
Grandmedical Manisaspor
7
2
0
5
10
13
-3
6
17
Denizlispor
7
1
1
5
7
14
-7
4
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4