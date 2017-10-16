Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray derbisi gelip çatınca ilk 7 haftaya göre daha istekli ve coşkulu bir takım ortaya çıktı

Galatasaray arayı öyle bir açtı ki, Fenerbahçe, Yeni Malatyaspor karşısında tipik bir “var mısın, yok musun?” maçı oynadı dün gece Kadıköy’de.

Muhtemel bir kayıp, daha 8. haftada havlu attıracaktı sarı-lacivertlilere.

Hâl böyle olunca, ilk 7 haftanın aksine çok istekli ve coşkulu bir Fenerbahçe çıktı ortaya. Başlama düdüğüyle birlikte rakip kaleye çullanan sarı-lacivertli futbolcular ilk 5 dakika içinde 2 gol bularak, fişi erken çekti.

Ancak Fenerbahçe’deki bu değişim sadece futbolcuların iştahıyla sınırlı değildi. Orta sahanın Dirar-Josef-Ozan üçlüsünden kurulması, Fenerbahçe’nin hücumda çoğalmasını ve hızlı geçiş oyunu sergilemesini sağladı.

İleri üçlüde görev yapan Giuliano-Soldado-Valbuena da oldukça uyumlu göründü.

Bütün olumlu işlerin yanı sıra Yeni Malatyasporlu Diallo ve kaleci Ertaç’ın bireysel hatalarının farklı galibiyette payları olduğu gerçeğini de unutmamak gerekiyor.



Soyunma odasına 3-0’lık galibiyetle girilmesi ve hafta sonu Galatasaray’la oynanacak derbi düşünüldüğünde Fenerbahçe’nin koca bir 45 dakikada durumu idare etmesi doğal karşılanabilir.

Ancak; Janssen ve Fernandao’yu birlikte oyuna almak ve Giuliano ile birlikte ileride bir üçlü kurma düşüncesi, Aykut Kocaman’ın ilk yarıda yaptığı bütün doğruları neredeyse sıfırladı.



Aykut Kocaman, sahaya sürdüğü 11’le muhtemelen derbinin provasını da yaptı. Ancak bu oyun Galatasaray’ı evinde yenmeye yeter mi? İşte bu çok zor.

MAÇIN ADAMI: Nabil Dirar