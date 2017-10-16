Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Almanya’nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena’da 19 Ekim Perşembe günü saat 22.05’te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Eskov yönetecek. Eskov’un yardımcılığını Dmitri Mosyakin ve Igor Demeshko yapacak. Valeri Danchenko’un 4. hakem olarak görev alacağı mücadelenin ilave yardımcı hakemleri ise Mikhail Vilkov ve Vladimir Moskalev olacak.