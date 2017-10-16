Almanya’nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena’da 19 Ekim Perşembe günü saat 22.05’te başlayacak karşılaşmayı Rusya Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Eskov yönetecek. Eskov’un yardımcılığını Dmitri Mosyakin ve Igor Demeshko yapacak. Valeri Danchenko’un 4. hakem olarak görev alacağı mücadelenin ilave yardımcı hakemleri ise Mikhail Vilkov ve Vladimir Moskalev olacak.
Başakşehir’e Rus hakem
16.10.2017 - 14:09 | Son Güncelleme: 16.10.2017 - 14:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda mücadele eden Medipol Başakşehir’in, Almanya’nın Hoffenheim takımıyla deplasmanda oynayacağı maçın hakemleri açıklandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Başakşehir,hakem,
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2
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12
5
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Akhisarspor
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5
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16
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11
2
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Fenerbahçe
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2
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4
0
4
16
13
3
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Sivasspor
8
4
0
4
14
14
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12
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Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
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Trabzonspor
8
2
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21
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9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
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Osmanlıspor
8
1
1
6
10
20
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4
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
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Galatasaray - Fenerbahçe
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Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
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4
2
2
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14
3
14
6
Elazığspor
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7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
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13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
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İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
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2
3
3
7
10
-3
9
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Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
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9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
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6
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Grandmedical Manisaspor
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11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
8
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4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
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2
5
8
15
-7
5
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Gaziantepspor
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6
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