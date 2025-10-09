Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Jose Mourinho'dan Benfica itirafı: Şaşırtmaya devam ediyor!

Jose Mourinho'dan Benfica itirafı: Şaşırtmaya devam ediyor!

Güncelleme:
Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho, Portekiz kulübünün sahip olduğu olanaklardan övgüyle bahsetti. 72 yaşındaki antrenör, Benfica'daki şartların beklentilerinin çok ötesinde olduğunu söyledi.

Fenerbahçe'de görevine son verilmesinin ardından Benfica'nın başına geçen dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho, Estadio da Luz’da düzenlenen 'Sport Lisboa e Benfica Health & Performance Congress' etkinliğinde Portekiz ekibi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"BURASI GERÇEKTEN HARİKE BİR KULÜP"

Benfica'nın çok iyi koşullara sahip olduğunu belirten 62 yaşındaki çalıştırıcı, "Benfica, büyük bir kulüp ve şimdi burada beni şaşırtmaya devam ediyorlar. Dürüst olmak gerekirse, duyduklarınız ile her gün gördükleriniz, hissettikleriniz ve deneyimledikleriniz farklı şeyler. Fizisel yapı bir şey ama insan yapısı başka bir şey. Burası gerçekten harika bir kulüp. Benfica, bir teknik direktörün ihtiyaç duyabileceği her şeye sahip" dedi.

Jose Mourinho'dan Benfica itirafı: Şaşırtmaya devam ediyor! - 1. Resim

5 MAÇTA 2 GALİBİYET

Fenerbahçe ile yollarınıayırdıktan sonra Benfica'nın başına geçen Mourinho, Portekiz ekibi ile şu ana kadar 5 maça çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, bu maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve bir mağlubiyet aldı.

