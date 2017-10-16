Maçtan dakikalar
7. dakikada Ekong’un pasında ceza sahası içerisinde Numan, Titi’yi düşürünce karşılaşmanın hakemi Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
8. dakikada Batalla’nın kullandığı penaltı atışını Karcemarskars çıkartı. İkinci pozisyonda Stancu’nun vuruşunda kalecinin tokatladığı top üst direkten oyun alanına döndü.
23. dakikada Serdar’ın sağ kanattan ortaladığı topa dokunan Doukara meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-1
30. dakikada Jorquera’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Agu’nun indirdiği topa hareketlenen Stancu, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi.
33. dakikada Josue’nin uzaktan çektiği sert şutu Harun iki hamlede kontrol etti.
38. dakikada Batalla’nın sağ kanattan ortaladığı topa düzgün bir vuruş yapan Agu, ağları havalandırdı
46. dakikada Batalla’nın pasında sağ kanattan hareketlenen Stancu’nun ortaya çevirdiği topta Jorquera’nın vuruşu üstten auta çıktı.
50. dakikada Musa’nın ortaladığı topta uygun durumdaki Doukara’nın kafa vuruşunda top auta çıktı.
62. dakikada Jires Kembo, Numan’a yaptığı faulden sonra kırmızı kart gördü.
76. dakikada Batalla’nın pasıyla sol kanattan ceza sahası içerisine giren Aziz, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi. 3-1
90. dakikada Regattin’in sağ kanattan ortaladığı topa Ertuğrul’un ters vuruşunda top direğin hemen yanından kornere çıktı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Cüneyt Çakır xx, Bahattin Duran xx, Tarık Ongun xx
Bursaspor: Harun Tekin xx, Barış Yardımcı xxx, Ertuğrul Ersoy xx, Titi xxx, William Ekong xxx, Aziz Behich xxx, Cristobal Jorquera xx (Dzon Delarge dk. 68 xx), Mikel Agu xxx, Pablo Batalla xxx (Yusuf Erdoğan dk. 84 xx), Jires Kembo x, Bogdan Stancu xx (Merter Yüce dk. 89 ?)
Yedekler: Muhammed Şengezer, İsmail Konuk, Furkan Soyalp, Kubilay Kanatsızkuş, Ricardo Faty, Sinan Bakış, Deniz Yılmaz
Teknik Direktör: Pual Le Guen
Osmanlıspor: Zydrunas Karcemarskas x, Koray Altınay x, Numan Çürüksü x, Andreas Beyer x, Tiago Pinto xx, Raheem Lawal x (Adrien Regattin dk. 71 xx), Musa Çağıran xx, Serdar Gürler xx, Filipe Josue x, Aminu Umar x, Souleymane Doukara xx
Yedekler: Hakan Arıkan, Eyüp Türkaslan, Tugay Kaçar, Branislav Ninaj, Hasan Kılıç, Vaclav Prochazka, Luiz Moreira
Teknik Direktör: İrfan Buz
Goller: Bogdan Stancu (dk. 30), Mikel Agu (dk. 38), Aziz Behich (dk. 76) (Bursaspor), Souleymane Doukara (dk. 23) (Osmanlıspor)
Kırmızı Kart: Jires Kembo (dk. 62) (Bursaspor)
Sarı Kartlar: Ertuğrul Ersoy, Titi (Bursaspor), Musa Çağıran, Raheem Lawal, Numan Çürüksu, Tiago Pinto (Osmanlıspor)