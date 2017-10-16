Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından bordo-mavililer Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde Altyapı Koordinatörü İhsan Derelioğlu yönetiminde başladı. Antrenmanda Akhisarspor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon, diğer futbolcular ise ısınmanın ardından dar alanda çift kale maç yaptı.