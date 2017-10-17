Süper Lig’in 8. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Ankara ekibi Osmanlıspor, sahadan 3-1 mağlup ayrıldı. Karşılaşmada ayağına darbe alan Osmanlıspor’un Portekizli oyuncusu Filipe Josue, maçın ardından takım otobüsüne arkadaşlarının yardımıyla gidebildi. Gözyaşlarını tutamadığı gözlenen Josue’nin ayak bileğinde kırık şüphesinin olduğu öne sürüldü. Portekizli oyuncunun çekilecek MR’ının ardından durumunun netlik kazanacağı bildirildi.
Josue gözyaşları içinde stadyumdan ayırıldı
17.10.2017 - 00:31 | Son Güncelleme: 17.10.2017 - 00:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmanlıspor’un Portekizli oyuncusu Filipe Josue, Bursaspor maçında ayağına aldığı darbe sonucu sakatlandı. 27 yaşındaki oyuncu stadyumdan arkadaşlarının yardımıyla ayrılırken, gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.
Etiketler : Osmanlıspor,Filipe Josue,Bursaspor,
511835 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/511835.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
8
1
1
6
10
20
-10
4
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor - Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
1
2
5
8
15
-7
5
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4