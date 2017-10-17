Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta sonu oynanan maçta Konyaspor’u yenerek en yakın rakibinin 6, ezeli rakipleri Beşiktaş ve Fenerbahçe’nin 8 puan önüne geçen Galatasaray, Borsa İstanbul’daki yatırımcısına da şampiyonluk inancını aşıladı. Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre ligde oluşan puan durumu sonrası haftanın ilk işlem gününde yatırımcılar Galatasaray hisselerine hücum ederken, sarı kırmızılıların hisseleri yüzde 6.56 yükselerek 8.61 TL’ye ulaştı. Cimbom hisseleri aynı zamanda dün yüzde 0.13 yükselen Borsa İstanbul’un da en çok yükselenleri arasında yer aldı. Dünkü yükselişle Galatasaray’ın halka açık şirketinin piyasa değeri de bir günde 57.2 milyon TL birden aratarak 872.6 milyon TL’den 929.8 milyon TL’ye fırladı. Galatasaray hisselerindeki son 1 haftalık yükseliş ise yüzde 13.3’e yükseldi. 1 haftada piyasa değerindeki artış ise 110 milyon lirayı aştı. 9 Ekim’de Galatasaray’ın piyasa değeri 820 milyon TL seviyesindeydi

TRABZONSPOR VE BEŞİKTAŞ ÇAKILDI

Lig’in henüz ilk yarısı olmasına rağmen şampiyonluk yolunda önemli bir puan avantajı yakalayan ve oynadığı futbolla bu avantajı sezon sonuna kadar sürdüreceği izlenimi veren Galatasaray hisselerinde her geçen gün yükseliş yaşanırken, ezeli rakiplere ise tam tersi bir durum söz konusu. Cuma akşamı Gençlerbirliği’ne kaybederek liderin 8 puan gerisine düşen Beşiktaş’ın hisseleri dün yüzde 1.54 düşerken, sahasında TM Akhisarspor’a 6-1 yenilen Trabzonspor hisseleri ise yüzde 2.26 çakıldı. Fenerbahçe hisseleri ise yüzde 0.46 arttı. Öte yandan Galatasaray, sezon başında yaptığı 9 transfere 40 milyon Euro bonservis harcamıştı. Bu oyuncuların bir yıllık sabit ücretleri de eklenince bu yıl transfer için harcanan tutar 63 milyon Euro’ya çıkıyor. Galatasaray’ın, yüksek borçlu finansal yapısına rağmen yeni futbolculara harcanan bu paralar şimdilik doğru adrese gitmişe benziyor. Şöyle ki, bu oyuncuların oynadığı oyunla alınan 7 galibiyet ve 1 beraberlik için Galatasaray’ın kasasına Futbol Federasyonu’ndan şimdiden 16.5 milyon TL başarı primi gelmiş durumda.