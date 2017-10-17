Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, ilk defa World Tour kategorisinde gerçekleşen 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun ülkemize yakışan güzellikte bir organizasyon olarak başarıyla tamamlandığını söyledi. Bu yönde önemli geri dönüşümler aldıklarını belirten Küçükbakırcı, “Sadece Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu ile yetinmeyeceğiz. Türkiye’deki uluslararası yarışların sayısını artıracağız. Sırada Uluslararası Mezopotamya Turu var. Yetiştirebilirsek tur bu sene Van, Hakkari, Muş ve Adıyaman bölgesinde olacak” diye konuştu.

> Her yerde olacağız

“Ben sahadan geldim bisikletçi için kulüp ve organizasyonun önemini iyi bilen biriyim” diyen Başkan Küçükbakırcı, “Önce kulüpleri güçlendireceğiz, bisikletçi ve yarışma sayımızı artıracağız. Şu ana kadar 20 ilde tur gerçekleştirdik, bu yetmez. Ülkemizde ayak basmadığımız ve tur yapmadığımız yer kalmayacak” dedi. Turun sportif faydası yanında ülke tanıtımına da ciddi katkı sağladığını ifade eden Erol Küçükbakırcı, “Bu tur sayesinde Türkiye’deki güzellikleri 2 milyar insan takip etti” ifadelerini kullandı. > Hasan Sarıçiçek