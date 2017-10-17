Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Bafetimbi Gomis’in başarısının en büyük sırrı çok çalışmak... Takım antrenmanlarının dışında bireysel çalışmalara çok önem veren Fransız futbolcu, dün gol yollarındaki başarısında kendisini çok yardımcı olduğunu ifade ettiği yardımcı antrenör Tuğberk Tanrıvermiş’e teşekkür etti. Gomis sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Gol öncesi beni çalıştırmak için her zaman hazır olan hücum oyuncularının antrenörü Tuğberk Tanrıvermiş’e teşekkür ediyorum. Beni çalıştırman, tecrüben, bilgin, benim bu sezona güzel başlamamı sağladı. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.