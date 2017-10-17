Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rusya'nın ev sahipliği yapacağı 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Play-off eşleşmeleri belli oldu. Dünya Kupası'na, Avrupa kıtasından katılacak son 4 takımın belirleneceği kuraya, gruplarını 2. sırada bitiren İsviçre, İtalya, Hırvatistan, Danimarka, Kuzey İrlanda, İsveç, İrlanda ve Yunanistan katıldı. Kura çekimi sonrası oluşan eşleşmeler şöyle:

Kuzey İrlanda - İsviçre

Hırvatistan - Yunanistan

Danimarka - İrlanda Cumhuriyeti

İsveç - İtalya

Play-off'larda ilk maçlar 9-11 Kasım, rövanşları ise 12-14 Kasım tarihlerinde oynanacak. 2018 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa'dan, ev sahibi Rusya'nın yanı sıra Fransa, Portekiz, Almanya, Sırbistan, Polonya, İngiltere, İspanya, Belçika ve İzlanda katılma hakkı kazanmıştı.