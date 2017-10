Türkiye Gazetesi

Tarihî rakibi Fenerbahçe’yi ağırlamaya hazırlanan Galatasaray, puan farkını 11’e çıkarmanın planlarını yapıyor. Dev derbi öncesi Igor Tudor sahaya süreceği 11’den 10 ismi belirledi. Muslera, Mariano, Serdar, Maicon, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli ve Gomis’i tahtaya yazan Hırvat çalıştırıcı son formayı Selçuk, Tolga ya da Rodrigues’e verecek. 2 haftadır dinlendirilen ve derbiye hazırlanan Tolga, Tudor’un ilk tercihi. Ancak Tolga’nın maç eksiğine bağlı fiziksel formsuzluğu tespit edilirse genç teknik adam tercihini diğer seçeneklerden yana kullanacak.

> Rodrigues mi Selçuk mu?

‘Rodrigues mi Selçuk mu?’ sorusu da yarın netleşecek. Arka adalesinde sertleşme olan ve Konya maçının tamamlayamayan Rodrigues, çalışmada formda olduğunu gösterirse, oyun şablonu da buna göre şekillenecek. Ön plana Selçuk çıkarsa da, Cimbom Konya maçındakine benzer bir oyun şablonuyla sahada olacak. Şu an için 3 ayrı 11 ve kurgu planı bulunan Tudor bunlara bağlı olarak maçın gidişatına göre B, C planlarını da oluşturuyor. Kendinden emin olan Hırvat çalıştırıcının oyuncularına ve planlarına güveni de tam. Tudor, yönetim kanadına da “Endişeniz olmasın Bu zamana kadar izlettiğimiz G.Saray’ı göreceksiniz” mesajını yolladı. > Burhan Can Terzi