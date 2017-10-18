Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ

Kötü gidişe Yeni Malatya galibiyetiyle dur diyen Fenerbahçe’de derbi hazırlıkları başladı. Sarı-lacivertliler bir günlük iznin ardından Galatasaray mesaisine start verirken özellikle takımın yenilerini büyük bir heyecan sardı. Kariyerlerinde ilk defa Galatasaray derbisine çıkacak olan Kameni, Isla, Neto, Dirar, Giuliano, Valbuena, Janssen ve Soldado arkadaşlarından bu dev maçla ilgili anılarını dinleyip bilgi alırken, Josef’in “Bu maçta gol atan tarihe geçer” sözleri herkesin motivasyonunu arttırdı. Josef, “Bugüne kadar bildiğiniz her şeyi unutun. Galatasaray derbisi bambaşka bir tecrübe. Ne dediğimi sahaya ayak bastığınızda çok daha iyi anlayacaksınız” ifadesiyle maçın önemine vurgu yaparken, “Gerçek Fenerbahçeli olmak Galatasaray’a gol atmaktan geçer, ben bunu başardım” dedi.

> Tek hedef, tek yürek

Fenerbahçe’nin en kıdemlisi Volkan Demirel de takım arkadaşlarıyla derbi tecrübelerini paylaşırken, “Galatasaray maçları bizim bayramımızdır. Camia için bu derbinin önemi her maçın üzerindedir. Hepiniz bunu iyi kavrayın ve ona göre mücadele edin. Galatasaray maçlarının kahramanları kulüp tarihinde unutulmayanlar arasında yer alır” diye konuştu. Kaptanlardan Mehmet Topal, “Tribünlere kulaklarınızı tıkayın, sabırlı ve disiplinli olun” derken, Hasan Ali de, “Rakip oyuncuların sizi sinirlendirmesine asla izin vermeyin” hatırlatmasında bulundu. FB TV ekibi kritik derbi öncesi, eski zaferlerden oluşan özel videolar hazırladı. Samandıra’daki bütün ekranlarda sürekli olarak bu görüntüler dönmeye başladı. Taraftarlar da derbi için hazırlıklara başladı. Tribün gruplarının takıma destek için Samandıra’ya çıkarma yapacağı belirtildi.