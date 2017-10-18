Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şenol Güneş’in asıl mesleği “Türkçe öğretmenliği” ancak o “Tarih” dersi veriyor. Hem Süper Lig’de hem de Şampiyonlar Ligi’nde... Beşiktaş’ı son iki sezonda şampiyon yapan ve “Dev” arenada önemli başarılar elde eden Güneş, kulüp kariyerinde hem en fazla puanı topladı hem de Türk futbol tarihine geçen sonuçların altına imza attı. Monaco maçı sonrası başarıyı anlattı ama her zamanki gibi abartıdan uzak durulması gerektiğini hatırlattı. Biten bir şey olmadığını ancak 1 Kasım’daki Monaco maçını kazanmaları halinde gruptan çıkacaklarını belirten Şenol Hoca maç analizinde “Akıllı oynadık. Pozisyonlar da bulduk, gol de yedik ama hiç oyundan kopmadık. 1-0 geriden gelip kazandık. 1-0 geriden gelip sabırla soğukkanlılıkla işimizi yaptık. Şansımız da vardı çok çalışınca bu şansımız arttı.. Monaco yenildi ama çok yetenekli oyuncuları var” dedi.

> Çıtaya dikkat!

Eleştiri ve övgülerin duygusal nedenlerle, kişisel düşüncelerle ifade edildiğini belirten Güneş, Şampiyonlar Ligi’nde bir yere koşmadıklarını ve çıtayı çok yukarı koymanın da doğru olmadığını ifade ederek “Hep çıta üzerinden konuşuyoruz ama çok konuşmayın yoksa atlayamayız ve altında kalırız” göndermesinde de bulundu. Tecrübeli hoca 2 gol birden atan karşılaşmanın adamı Cenk Tosun’un formuyla ilgili de “Cenk’in başarısının sadece çalışma ile ilgili olduğunu düşünüyorum. Çalışana Allah yardım eder. Daha işin başında ve inşallah formunu böyle sürdürür” diye konuştu.