Trabzonspor'da Ersun Yanal ile yolların ayırmasından sonra Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına varıldı. Bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Çalımbay beraberindeki yardımcı antrenörle birlikte bordo-mavili kulübün Genel Sekreteri Gençağa Meriç tarafından karşılandı. Trabzonspor’a geldiği için memnun ve mutlu olduğunu belirten Çalımbay, “Hedefli bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Çalımbay’ın detayları görüşmesinin ardından bordo-mavili takım ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Rıza Çalımbay Trabzon'a geldi
18.10.2017 - 08:48 | Son Güncelleme: 18.10.2017 - 08:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzonspor'un prensip anlaşmaya vardığı teknik direktör Rıza Çalımbay Trabzon geldi.
Trabzonspor'da Ersun Yanal ile yolların ayırmasından sonra Teknik Direktör Rıza Çalımbay ile prensip anlaşmasına varıldı. Bu sabah saatlerinde Trabzon'a gelen Çalımbay beraberindeki yardımcı antrenörle birlikte bordo-mavili kulübün Genel Sekreteri Gençağa Meriç tarafından karşılandı. Trabzonspor’a geldiği için memnun ve mutlu olduğunu belirten Çalımbay, “Hedefli bir takıma geldik. İnşallah en iyisini yapmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Çalımbay’ın detayları görüşmesinin ardından bordo-mavili takım ile 1.5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Etiketler : Rıza Çalımbay Trabzon,
512186 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/512186.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
8
5
1
2
17
12
5
16
3
Akhisarspor
8
5
1
2
14
10
4
16
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
-4
9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
14
17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
8
1
1
6
10
20
-10
4
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor - Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
5
Ç. Rizespor
8
4
2
2
17
14
3
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
Adana Demirspor
8
4
2
2
14
12
2
14
8
Adanaspor
8
4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
12
10
İstanbulspor
8
3
2
3
8
8
0
11
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
15
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
1
2
5
8
15
-7
5
18
Gaziantepspor
8
1
1
6
4
17
-13
4