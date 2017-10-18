Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda geçen yılın yarı finalisti Monaco'yu 2-1 mağlup ederek tarih yazan Beşiktaş, Fransız basınında geniş yer buldu. Fransa'nın ünlü spor gazetesi L’Equipe'in ilk sayfasına "Monaco batıyor" yorumu düşülürken, Le Parisien’in spor sayfasında "Monaco’yu tanıyamıyoruz" başlığına yer verildi.

"Ancak oyun konsolunda yaparlar"

Monaco takımına “ruhsuz ve isteksiz” diyen Le Parisien, matematiksel olarak halen gruptan çıkma alma ihtimali olan Monaco’nun bu oyun şekli ile kaygı uyandırdığını yazdı. Aynı gazete, haberinin devamında, "Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'ni taşıyacak bir takım değil, bunu en fazla oyun konsolunda yaparlar. Fakat sade ve net oyun düzenine uyuyorlar. Beşiktaş bugüne kadar Fransa’da oynadığı tüm Avrupa maçlarını kaybetti, Monaco’nun tarihe böyle geçmesini beklemiyorduk" ifadelerine yer verdi.

"Monaco'da hiçbir şey yolunda gitmiyor"

Le Football gazetesi ise Monaco - Beşiktaş mücadelesi için "Monaco’da hiçbir şey yolunda gitmiyor” başlığını attı. Monaco için “işlerin zorlaştığını” yazan Le Football Gazetesi, Beşiktaş’ın hakem tarafından kollandığını ve bu avantaj ile kazandığını iddia etti. Cenk Tosun için “garanti değer” diyen Le Football, Cenk’in teknik, enerjik ve şaşırtıcı rahatlıkla oynadığını yazdı.

Öte yandan Fransız basını zor olsa da Monaco için ümitlerin bitmediğinin altını çizdi.