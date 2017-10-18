Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in en kritik maçını yönetecek hakemle ilgili olarak pazartesi günü ilk olarak Cüneyt Çakır'ın favori, Fırat Aydınus'un plase, Mete Kalkavan'ın sürpriz olduğu belirtilmişti.

CÜNEYT ÇAKIR İSMİNE FENERBAHÇE İTİRAZ ETTİ

9. hafta hakemlerini atamak için toplanan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için Cüneyt Çakır'ı uygun görmüştü. Ancak iddialara göre, Fenerbahçe cephesinin Çakır'a mesafeli oluşu ve bu konuda tepki koyması sonucu Fırat Aydınus ismi ağırlık kazandı.

CÜNEYT ÇAKIR BU SEZON HİÇBİR FENERBAHÇE MAÇINA VERİLMEDİ

Bu sezon geride kalan 8 haftada hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmayan Cüneyt Çakır, son olarak sarı-lacivertli takımın 12 Aralık 2016'da deplasmanda Antalyaspor'u 1-0 yenildiği maçta düdük çalmıştı.

FENERBAHÇELİ TARAFTARLARIN TEPKİSİNİ ÇEKMİŞTİ

Çakır bu maçta Moussa Sow'un röveşata ile attığı golü faul nedeniyle iptal ederek Fenerbahçelilerin tepkisini çekmişti. Çakır o maçtan sonra hiçbir Fenerbahçe maçında görev yapmadı. MHK ligin 9. hafta maçlarında görev alacak isimleri yarın açıklayacak.