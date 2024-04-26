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Son yaptığıyla Fatih Terim'e saç baş yoldurmuştu! Fenerbahçe'de Samet Akaydın gelişmesi

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Son yaptığıyla Fatih Terim&#039;e saç baş yoldurmuştu! Fenerbahçe&#039;de Samet Akaydın gelişmesi

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde AEK maçında yaptığı hatayla başta Fatih Terim olmak üzere tüm Panathinaikos taraftarına saç baş yolduran Samet Akaydın hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları.

Ara transfer döneminde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla, Fatih Terim'in çalıştırdığı Panathinaikos'a kiralanan, Samet Akaydın hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Geçtiğimiz günlerde AEK maçında yaptığı hatayla, Terim'i çileden çıkartan Samet Akaydın'ın geleceği belli oldu.

Son yaptığıyla Fatih Terim'e saç baş yoldurmuştu! Fenerbahçe'de Samet Akaydın gelişmesi - 1. Resim

SAMET'E GERİ DÖNÜŞ YOLU GÖRÜNDÜ

Sabah'ın haberine göre Pana; Samet Akaydın ile ilgili son kararını verdi. Buna göre yeşil-beyazlı ekip Akaydın'ın satın alma opsiyonunu kullanmayacak. Akaydın gelecek sezon öncesi Fenerbahçe'ye geri dönecek. 

Düzenleyen:  - Spor
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