Son yaptığıyla Fatih Terim'e saç baş yoldurmuştu! Fenerbahçe'de Samet Akaydın gelişmesi

Düzenleyen: Songül Soysal 26 Nisan 2024 14:53 - Güncelleme: 26 Nisan 2024 14:53 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Geçtiğimiz günlerde AEK maçında yaptığı hatayla başta Fatih Terim olmak üzere tüm Panathinaikos taraftarına saç baş yolduran Samet Akaydın hakkında flaş bir gelişme yaşandı. İşte haberin detayları.