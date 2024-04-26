Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Edin Dzeko Fenerbahçe'de dümene geçti! İsmail Kartal'ın toplantısında sözü alan yıldız bakın neler söyledi

Edin Dzeko Fenerbahçe'de dümene geçti! İsmail Kartal'ın toplantısında sözü alan yıldız bakın neler söyledi

Düzenleyen:
- Güncelleme:

Spor Haberleri

Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de, şampiyonluk hesapları sil baştan. Yarın Beşiktaş'la derbide karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal oyuncularıyla toplantı yaptı. Toplantıda takım kaptanlarından Edin Dzeko söz aldı.

Şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'nin, Sivas deplasmanında berabere kaldığı haftada Galatasaray, puan farkını 4'e çıkardı. Sivas sonrası 1 gün izin yapan sarı-lacivertliler ilk kez çarşamba günü bir araya geldi ve İsmail Kartal oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

"5 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ"

Öğrencilerini etrafına toplayan Kartal önlerindeki 5 maçı kazandıkları zaman şampiyon olacaklarına inancının tam olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

Edin Dzeko Fenerbahçe'de dümene geçti! İsmail Kartal'ın toplantısında sözü alan yıldız bakın neler söyledi - 1. Resim

“Ben önümüzdeki 5 maçı da kazanırsak şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Rakibimiz bu hafta Adana’da Demirspor’a puan kaybedebilir. Burayı galibiyetle geçse bile Olimpiyat Stadı’nda oynayacakları bir Karagümrük maçı var. Son hafta oynayacakları Konyaspor karşılaşması da Galatasaray’a puan kaybı yaşatacak kadar kritik bir maç. Biz çıkıp 5 maçımızı da kazanalım, sonrasında olacakları göreceğiz”

KAPTAN DÜMENE GEÇTİ

Toplantıda söz alan isimlerden biri de takımın kaptanlarından Edin Dzeko oldu. Takım arkadaşlarına moral konuşması yapan Dzeko şu ifadeleri kullandı:

“Biz iyi bir takımız, gerçek gücümüzü sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Önümüzdeki maçların hepsini kazanırsak şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Beni inancım tam. Buna sizler de inanıyor musunuz”

Düzenleyen:  - Spor
SPK Lila Kağıt halka arzını onayladı fiyatı 37,39 TL olduKenan Işık’ın gençlik fotoğrafı ortaya çıktı! Meğer ilk rolü o dizideymiş
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Süper Lig'de 34.hafta: Adana Demirspor-Galatasaray | Canlı anlatım - SporAdana Demirspor-Galatasaray | CanlıBeşiktaş derbisi öncesi Fenerbahçe'ye yasak! İsmail Kartal oyuncuları karşına alıp tek tek konuştu - SporBeşiktaş maçı öncesi Fenerbahçe'ye yasak!Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Hasan Arat favorisini belirledi çalışmalar başladı - SporBaşkan Hasan Arat favorisini belirlediYeni kulübünü resmen açıkladılar! Acun Ilıcalı Fenerbahçe'nin rakibini satın alıyor - Sporİşte Ilıcalı'nın satın alacağı yeni takımTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ilk kez konuştu: "İlk kez açıklıyorum Ali Koç..." Her şeyi tek tek açıkladı - SporTFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ilk kez konuştuErgin Ataman maç bitiminde aldığı İsrail tehdidini açıkladı! "Ben Türk'üm, bana bir şey yapamazsınız" - SporAtaman'a skandal İsrail tehdidi! Ortalık karıştı
Sonraki Haber Yükleniyor...