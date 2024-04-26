Edin Dzeko Fenerbahçe'de dümene geçti! İsmail Kartal'ın toplantısında sözü alan yıldız bakın neler söyledi

Sivasspor deplasmanında 2 puan bırakan Fenerbahçe'de, şampiyonluk hesapları sil baştan. Yarın Beşiktaş'la derbide karşılaşacak olan sarı-lacivertlilerde, İsmail Kartal oyuncularıyla toplantı yaptı. Toplantıda takım kaptanlarından Edin Dzeko söz aldı.

Şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'nin, Sivas deplasmanında berabere kaldığı haftada Galatasaray, puan farkını 4'e çıkardı. Sivas sonrası 1 gün izin yapan sarı-lacivertliler ilk kez çarşamba günü bir araya geldi ve İsmail Kartal oyuncularıyla kısa bir toplantı yaptı.

"5 MAÇI KAZANIRSAK ŞAMPİYONUZ"

Öğrencilerini etrafına toplayan Kartal önlerindeki 5 maçı kazandıkları zaman şampiyon olacaklarına inancının tam olduğunu söyledi ve sözlerine şöyle devam etti:

“Ben önümüzdeki 5 maçı da kazanırsak şampiyon olacağımıza yürekten inanıyorum. Rakibimiz bu hafta Adana’da Demirspor’a puan kaybedebilir. Burayı galibiyetle geçse bile Olimpiyat Stadı’nda oynayacakları bir Karagümrük maçı var. Son hafta oynayacakları Konyaspor karşılaşması da Galatasaray’a puan kaybı yaşatacak kadar kritik bir maç. Biz çıkıp 5 maçımızı da kazanalım, sonrasında olacakları göreceğiz”

KAPTAN DÜMENE GEÇTİ

Toplantıda söz alan isimlerden biri de takımın kaptanlarından Edin Dzeko oldu. Takım arkadaşlarına moral konuşması yapan Dzeko şu ifadeleri kullandı:

“Biz iyi bir takımız, gerçek gücümüzü sahaya yansıtırsak yenemeyeceğimiz hiçbir takım yok. Önümüzdeki maçların hepsini kazanırsak şampiyonluk ipini biz göğüsleriz. Beni inancım tam. Buna sizler de inanıyor musunuz”