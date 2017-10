Türkiye Gazetesi

> M. Emin Uluç

Gözler de akıllar da ligde pazar günü Türk Telekom Stadı’nda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde. Tabii ki skor herkesi etkileyecek. Galatasaray kazanırsa takipçileriyle arasındaki farkı açacak ve alıp başını gidecek. Fenerbahçe galip gelirse şampiyonluk dengesi tekrar düzenlenecek, açılan makas biraz kapanacak. Derbiler teknik adamların motivasyon konusunda en rahat oldukları maçlardan biridir. Hele ki bir taraf favori ve ciddi bir seriye sahipte. Tıpkı Galatasaray gibi. Sezona süper giren ve yenilgisiz olan sarı-kırmızılıların 12 maçtır mağlubiyetinin olmaması Fenerbahçe’yi ekstra cezbeden bir durum.

> Sıradaki gelsin!

Tarihinde Galatasaray ve Beşiktaş’a karşı yeni statlarında açılışlar (ilk galibiyetler) bulunan Kanarya, geçen sezon zirveye oynadığı takımlara karşı benzer bir durum sergilemişti. Neydi onlar? Ocak ayında Başakşehir’in 26 maçlık yenilmezlik serisine Kadıköy’de son verilmişti. Beşiktaş yeni stadı Vodafone Park’ta hiç yenilgi yüzü görmemişti. Lig, Avrupa kupası ve Türkiye Kupası’nda bileği bükülmüyordu. Beşiktaş 2017 Şubat’ında da Türkiye Kupası son 16 turunda bunu gerçekleştirdi (0-1). Şimdi Fenerbahçeli oyuncuların çok iyi durumda olan Galatasaray’ın 12 maçlık yenilmezlik serisine son verme planı ve hedefi var.

‘ASLAN GİBİ OYUNCU’

Valbuena’ya tam not

Sezon başının transferlerinden olan ve hücumun etkili ismi Valbuena’ya hocası Aykut Kocaman’dan tam not. Fransız oyuncunun takım için çok önemli bir değer olduğunun altını çizen Kocaman “Valbuena aslan gibi bir oyuncu. Karakterli bir isim. Hem tecrübesi hem de performansıyla takıma büyük güç katıyor. Takımın önemli bir parçası. Ondan her anlamda yararlandığımızı söyleyebiliriz” dedi.

Beşiktaş harika bir iş yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, şampiyonluk yarışındaki rakipleri Beşiktaş’ın Devler Ligi’ndeki üçüncü grup maçında Monaco’yu da devirmesine kayıtsız kalamadı. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu, siyah-beyazlı ekibin Monaco deplasmanında elde ettiği 2-1’lik galibiyet sonrası “Onları tebrik ediyorum. Şampiyonlar Ligi’nde devamını getirmelerini bekliyorum. Türk futbolu için çok önemli bir başarı. Beşiktaş’ı geldiği nokta ve dün geceki galibiyeti nedeniyle kutluyorum” ifadelerini kullandı.