Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe sezona istediği gibi başlayamasa da Galatasaray derbisini çıkış maçı olarak görüyor. Camiada tüm gözler pazar akşamı Türk Telekom Stadı'nda oynanacak dev derbiye çevrildi. Gözler o maçta olsa da transfer çalışmaları da sarı lacivertlilerde tüm hızıyla sürüyor.

Devre arasında takıma takviye yapmakta kararlı olan Aykut Kocaman'ın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren sarı lacivertliler, yeni Sow'unu buldu... Hedefte Richmond Boakye var...

Gana basını, Fenerbahçe'nin Kızılyıldız forması giyen oyuncuyu yakın takibe aldığını iddia etti. Sarı-lacivertli gözlemcilerin, 24 yaşındaki Ganalı forveti Avrupa Ligi'nde oynanan Köln-Kızılyıldız maçında izlediği belirtildi. Boakye, Köln'ü 1-0 yendikleri maçta attığı şık golle göz doldurmuştu.

Ganalı golcü için devre arasında nabız yoklanacak. Ara transferde forvete takviye yapmakta kararlı olan sarı lacivertliler sakatlığı bir türlü geçmeyen ve gözden iyice düşen Robin van Persie ile yollarını ayıracak.