Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Süper Lig'deki son üç maçında 2 yenilgi ve 1 beraberlik alarak, lider Galatasaray'ın sekiz puan gerisine düşünce eleştiri oklarının en fazla yöneldiği isimler arasında Quaresma da yer aldı… Yıldız futbolcu için maç seçtiği, Türkiye'de ve Avrupa'da farklı oynadığı iddiaları ortaya atıldı…

Ve tecrübeli yıldız bu eleştiriler karşısında isyan etti ve patladı... Quaresma bu eleştirilere Monaco galibiyeti sonrasında cevap verdi ve çok tartışılacak sözler sarfetti... İşte, Quaresma'nın isyanı...

Arada kalite farkı var. Şampiyonlar Ligi'nde futbol oynamanıza müsaade ediliyor. İyi olan takımlar da sahada bunun karşılığını alıyor. Ancak Türkiye'de rakipler ve hakemler iyi futbola izin vermiyor. Gerçek oyunumuzu sahaya yansıttığımız için Şampiyonlar Ligi'nde başarılı oluyoruz."

Quaresma, Şampiyonlar Ligi'ndeki şansları için de teknik direktör Şenol Güneş'in tedbirli yaklaşımının aksine, son derece iddialı açıklamalarda bulundu. Portekizli yıldız, şöyle devam etti:

"Beşiktaş'ın bütçesi rakipleri kadar olmayabilir. Onlar kadar yüksek bonservis bedelleri ya da maaşlar da ödeyemeyebilir. Ancak Beşiktaş'ın çok kaliteli bir kadrosu var. Neden yukarılara yürümeyelim? Neden çeyrek finali, yarı finali görmeyelim? Bunu yapmak bizim elimizde." (Sabah)