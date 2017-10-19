Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçına yeni Teknik Direktörü Rıza Çalımbay yönetiminde çıkacak. Ersun Yanal ile yolların ayırmasının ardından takımı emanet ettiği Çalımbay ile yeniden çıkış yakalamak isteyen bordo-mavililer, Süper Lig’deki 4 haftalık galibiyet hasretine de sonlandırmayı planlıyor.

Şampiyonluk parolasıyla başladığı sezonda şu ana kadar oynadığı 8 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet alan Karadeniz ekibi, 9 puan ile 11. sırada yer alıyor. Lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 13’e çıkartan Trabzonspor, zirvenin gerisinde kalarak, hayal kırıklığı yaşattı. Yeni teknik ekibiyle Evkur Yeni Malatyaspor maçına kritik bir viraj olarak bakan Karadeniz ekibi, deplasmanda oynayacağı müsabakaya kazanarak zirve için yenide umutlanmayı hedefliyor.

ÇALIMBAY İLK MAÇINDA 3 PUANLA TANIŞMAK İSTİYOR

Ayağının tozuyla geldiği Trabzon’da yeni takımıyla birlikte ilk hazırlıklarını yapan Çalımbay, oyuncularla yakın temas kurarken, demoralize olan takımın moral seviyesini yükseltmeye çalışıyor. Yoğun bir mesai içine giren deneyimli teknik adam antrenmanların tamamını ise basın mensuplarına açarak şehirde yeniden bir heyecan oluşturmaya çalışıyor.

YOLCULUK YARIN

Trabzonspor, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda oynayacağı Evkur Yeni Malatyaspor maçı için yarın Malatya’ya hareket edecek. Türk Hava Yollarına ait özel uçak ile saat 14.30’da Trabzon’dan Malatya’ya hareket edecek olan bordo-mavili kafile maçın ardından Trabzon’a dönecek.