Bu sezon ligde başka Avrupa’da başka bir performans ortaya koyan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş oyuncularına seslendi. Avrupa’daki başarının ligde 8 puan geride kalmalarına mazeret olamayacağını söyleyen tecrübeli hoca “Avrupa maçı geride kaldı ve önümüzde kritik bir Başakşehir karşılaşması var. Hepinizin ayakları yere bassın. Önümüzdeki sene de Şampiyonlar Ligi’nde olacaksak bu ancak ligde başarılı olmaktan geçiyor. Bu yüzden ligi bitirmedik. 8 puanlık farkı kapatmak için artık daha da çok çalışmalıyız” ifadelerini kullandı. Oyuncularından ‘tam konsantrasyon’ isteyen Güneş, puan kaybına tahammülleri olmadığını da hatırlattı.

Yükümüz daha da artacak

Ligde Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan derbinin kendileri için bir avantaj olduğunu söyleyen Güneş “Sonuç ne olursa olsun, rakiplerimizden biri ya da ikisi birden puan kaybetmiş olacak. Bu da bizim için avantaj anlamına gelir. Ancak bizim bu avantajı puan tablosuna yansıtmamız için Başakşehir’i yenmemiz şart” hatırlatmasında bulundu. Ligin uzun bir maraton olduğunu ve bütün oyunculara çok ihtiyacı olduğunu da söyleyen Güneş “Yükümüz her geçen gün artacak. Önümüzdeki günlerde Türkiye Kupası da başlayınca üç kulvarda birden mücadele edeceğiz. Bu yüzden herkes her an forma giyecekmiş gibi hazır olsun” talimatını verdi.