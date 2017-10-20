Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor UEFA Avrupa Ligi grup maçında Salzburg’a evinde 2-0 mağlup oldu. Daha maça ısınamadan şoku yaşadı Konya. 5. dakikada Valon Berisha son çizgiden çıkardı topu, yeşil-beyazlı defans uyuyunca Fredrik Gulbrandsen affetmedi: 0-1. 13. dakikada Ömer Ali’nin iki dakika sonrasında da Berisha’nın vuruşları az farkla sonuçsuz kaldı. 61’deki Berisha’nın yerden çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı önledi. Kötü oynayan Konya önünde Salzburg 80. dakikada 2. golünü buldu. Kaleci Serkan’ın büyük hatasında topu kapan Minamino’nun bekletmeden verdiği pasta Dabbur bomboş pozisyonda belki de kariyerinin en kolay golünü attı: 0-2.

