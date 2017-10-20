Konyaspor UEFA Avrupa Ligi grup maçında Salzburg’a evinde 2-0 mağlup oldu. Daha maça ısınamadan şoku yaşadı Konya. 5. dakikada Valon Berisha son çizgiden çıkardı topu, yeşil-beyazlı defans uyuyunca Fredrik Gulbrandsen affetmedi: 0-1. 13. dakikada Ömer Ali’nin iki dakika sonrasında da Berisha’nın vuruşları az farkla sonuçsuz kaldı. 61’deki Berisha’nın yerden çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı önledi. Kötü oynayan Konya önünde Salzburg 80. dakikada 2. golünü buldu. Kaleci Serkan’ın büyük hatasında topu kapan Minamino’nun bekletmeden verdiği pasta Dabbur bomboş pozisyonda belki de kariyerinin en kolay golünü attı: 0-2.
Ne yaptın Konya
20.10.2017 - 07:11 | Son Güncelleme: 20.10.2017 - 07:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yeşil-beyazlı takım maçın başında Gulbrandsen’in golüyle geri düştü. Kaleci Serkan’ın büyük hatasında Dabbur skoru ilan etti
Konyaspor UEFA Avrupa Ligi grup maçında Salzburg’a evinde 2-0 mağlup oldu. Daha maça ısınamadan şoku yaşadı Konya. 5. dakikada Valon Berisha son çizgiden çıkardı topu, yeşil-beyazlı defans uyuyunca Fredrik Gulbrandsen affetmedi: 0-1. 13. dakikada Ömer Ali’nin iki dakika sonrasında da Berisha’nın vuruşları az farkla sonuçsuz kaldı. 61’deki Berisha’nın yerden çektiği şutu kaleci Serkan Kırıntılı önledi. Kötü oynayan Konya önünde Salzburg 80. dakikada 2. golünü buldu. Kaleci Serkan’ın büyük hatasında topu kapan Minamino’nun bekletmeden verdiği pasta Dabbur bomboş pozisyonda belki de kariyerinin en kolay golünü attı: 0-2.
Etiketler : Gulbrandsen,
512803 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/512803.aspx
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12
5
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Akhisarspor
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1
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4
0
4
16
13
3
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Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
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Aytemiz Alanyaspor
8
3
1
4
16
17
-1
10
11
Trabzonspor
8
2
3
3
17
21
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9
12
Karabükspor
8
2
2
4
11
13
-2
8
13
Malatyaspor
8
2
2
4
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17
-3
8
14
Kasımpaşa
8
2
2
4
12
16
-4
8
15
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
16
Gençlerbirliği
8
2
1
5
9
17
-8
7
17
Antalyaspor
8
1
3
4
9
14
-5
6
18
Osmanlıspor
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1
1
6
10
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S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Altınordu
8
4
2
2
17
10
7
14
4
Ankaragücü
8
4
2
2
11
7
4
14
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10
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Adana Demirspor
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2
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12
2
14
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Adanaspor
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4
1
3
9
11
-2
13
9
Balıkesirspor
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3
3
2
15
13
2
12
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İstanbulspor
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8
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3
6
9
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9
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Boluspor
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9
10
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8
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7
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2
1
5
11
14
-3
7
16
Eskişehirspor
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1
4
3
13
17
-4
7
17
Denizlispor
8
1
2
5
8
15
-7
5
18
Gaziantepspor
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1
1
6
4
17
-13
4