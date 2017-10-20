Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray camiasında derbi saati yaklaştıkça heyecan giderek artıyor ama Florya cephesinde heyecan değil sadece motivasyon var... Sezona muhteşem başlayan sarı-kırmızılılar, ligde Fenerbahçe’nin 8 puan önde olmasına rağmen ve taraflı tarafsız bütün otoriteler tarafından daha iyi futbol oynadığı ifade edilse de son günlerde “Fenerbahçe maçları farklı olur” söylemi fazlasıyla dillendiriliyor... Ancak Galatasaray’da pazar günü sahada olacak 11 futbolcudan 8’i hem yeni, yani ilk derbilerine çıkacak, hem de yabancı futbolcular. Dolayısıyla da teknik heyetin, Fenerbahçe derbisi öncesi “Takımın üzerinde ekstra stres olur mu” gibi bir endişesi bulunmuyor.



>Fener’e bilendiler

Galatasaray’ın pazar günü 11’inde yer alacak Mariano, Maicon, Latovlevici, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Belhanda ve Gomis ilk defa sarı-kırmızılı formayla, Fenerbahçe maçına çıkacak. Bu isimlerin hepsi aşırı motive durumda ve maç saatini bekliyor ancak herhangi bir stres taşımıyorlar. Galatasaray’ın kalesini koruyacak Fernando Muslera, sarı-kırmızılı kulübün en çok derbi heyecanı yaşayan isimlerinden biri. Savunmada görev yapacak Serdar Aziz ise geçen sezon ilk defa derbi heyecanı yaşamış, kendi adına pek de iyi geçmemişti. 11’i tamamlayacak son isim ise Tolga, Selçuk ya da Rodrigues olacak. Rodrigues ile Tolga da geçen sezon ilk defa Fenerbahçe’ye karşı forma giydi. Selçuk ise derbi tarihinin unutulmazları arasında.

Topa biz hükmedeceğiz

Galatasaray Teknik Direktörü Igor Tudor’un, derbideki en büyük arzusu takım oyun karakterinden ödün vermemesi. Şu ana kadar oynadığı 8 maçın 7’sinde rakiplerinden daha fazla topa sahip olan sarı-kırmızılılar bir tek Antalya deplasmanın yüzde 47’de kalmışı. Cimbom diğer 7 maçta ise yüzde 60’ın altına düşmedi. Hırvat hoca Fenerbahçe derbisinde de oyuncularından rakibe top göstermemesini istedi.



Aslan evinde üstün

Galatasaray’ın, Türk Telekom Stadyumu’nda oynanan maçlarda Fenerbahçe’ye karşı üstünlüğü bulunuyor. 2011’den itibaren müsabakalarını bu statta oynayan sarı-kırmızılılar, ilk derbide de, Seyrantepe’de oynanan son derbide de rakibine yenilmişti. Ancak genel olarak bakıldığında toplam 8 maçta Aslan’ın 4 galibiyeti, 3 mağlubiyeti bulunuyor. Sarı-kırmızılılar Türk Telekom’daki maçlarda rakibine 10 gol atarken, kalesinde 8 gol gördü.



Tudor en iyilerinden

Galatasaray yeni transferi Fegholi derbi öncesi açıklamalar yaptı. Cezayirli yıldız “Igor Tudor çalıştığım en iyi teknik direktörlerden biri. Bizi mental ve fizik olarak çok iyi hazırlıyor. Derbide kazanmamız için elimizden ne geliyorsa onu yapacağız. Şampiyonluğu almak için motive olmuş durumdayız “ ifadelerini kullandı.