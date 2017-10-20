Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 2. Lig takımlarından Kocaeli Birlikspor'un U17 takımı oyuncularından 16 yaşındaki Harun Ezer, antrenmandan çıktıktan sonra evine giderken trafik kazasında yaşamını yitirdi.

HASTANEYE KALDIRILDI ANCAK KURTARILAMADI



Kocaeli Birlikspor'un U-17 takımında oynayan başarılı sporcu Harun Ezer, bu akşam antrenman dönüşü evine giderken Gebze'de minibüsten indikten sonra bir aracın çarpması sonucu yaralandı.





Hastaneye kaldırılan Harun Ezer yaşamını yitirdi. Kocaeli Birlikspor'dan yapılan yazılı açıklamada, "Evladımız Harun'un acı haberi kulübümüzde derin üzüntü yaşatmıştır. Kocaeli Birlikspor ailesi olarak genç sporcumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.