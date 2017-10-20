Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde siyah-beyazlı futbolcular, koşu yaptı.

Üç gruba ayrılan futbolculardan bir grup bellerine takılan küçük paraşütlerle, bir grup da arkalarındaki 70 kiloluk ağırlıklarla koştu. Diğer grup ise pas çalışmasıyla idmana devam etti.

Beşiktaşlı futbolcular daha sonra pas ve şut çalışmasının ardından yarı sahada çift kale maç oynadı. Çekişmeli geçen karşılaşmada yeşil takım, siyah ekibe üstünlük sağladı. İki takımın kalesini koruyan Tolga Zengin ile Fabri kurtarışlarıyla dikkati çekti.

Çift kale maçın ardından galip gelen yeşil takım oyuncuları, basın mensuplarına görüntü vermek isterken, siyah ekipte yer alan Ricardo Quaresma, bu futbolcuların önüne geçince ilginç görüntüler ortaya çıktı. Yeşil takım oyuncuları, önlerinden çekilmeyen Quaresma ile şakalaştı.

MEDEL İDMANI YARIDA BIRAKTI



Beşiktaş'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, antrenmanı yaşadığı sakatlık nedeniyle yarıda bırakmak zorunda kaldı.

Koşu çalışmalarında yer alan Medel, adalesinde yaşadığı sorun nedeniyle tesislere girdi.

Siyah-beyazlı ekipte, antrenman sonrası Quaresma, Oğuzhan Özyakup, Alvaro Negredo ve Jeremain Lens şut çalışması yaptı.

Beşiktaş, Medipol Başakşehir karşılaşmasının hazırlıklarına, yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.