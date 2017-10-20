Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’nin başarılı oyuncusu Roman Neustadter, Süper Lig’in 9. haftasında deplasmanda onayacağı Galatasaray ile karşılaşma öncesinde kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Derbi maçı için çok heyecanlı olduğunu belirten Rus oyuncu, “Bu hafta sonu oynayacağımız derbi karşılaşması için çok büyük heyecan duyuyorum. Takım da aynı heyecanı yaşıyor. Sokağa çıktığınızda taraftarların gözlerinde de bu heyecanı görebiliyorsunuz. Onlar da bu derbinin önemini size hissettiriyorlar. Bu karşılaşmanın başlayacağı ilk düdük için sabırsızlanıyoruz. Çok çalışıyoruz ve umuyorum saha içinde en iyisini sergilemeyi başarırız” şeklinde konuştu.

“ZORLU BİR KARŞILAŞMA OLACAK”

Takım olarak tek düşüncelerinin galibiyet olduğunu söyleyen Neustadter, “Galatasaray, ligin şu anda lideri konumundalar ve bunu gayet iyi bir şekilde hepimiz biliyoruz. İyi oynayan bir takım ve yeni bir takım kurdu. Bizim için zorlu bir karşılaşma olacak. Ama biz de iyi bir takımız. Özellikle de son karşılaşmada iyi bir performans sergilemeyi başardık. İyi bir maçı ve güzel bir galibiyeti geride bıraktık. Umuyorum istediğimizi alıp döneriz, oradan” şeklinde konuştu.

“HOCAMIZ HER GEÇEN GÜN BİZE ÇOK BÜYÜK GÜVEN AŞILIYOR”

Her zaman takım için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir futbolcu olduğunu ifade eden başarılı defans oyuncusu, “Kendimi iyi hissediyorum. Ben her zaman takım için elimden gelenin en iyisini yapmaya gayret gösteriyorum. Hocamız her geçen gün bize çok büyük güven aşılıyor. Gerek bana gerekse de takım arkadaşlarıma bu güveni hissettiriyor. Sezonun şu an için kendi açımdan gidişatından mutluyum. Umuyorum geçtiğimiz hafta başladığımız galibiyetleri sürdürebiliriz. Takım için en iyisi olsun, ben sadece bunu diliyorum” diyerek sözlerini noktaladı.