Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son idmanı Yılmaz Atabarut Tesisleri’nde bugün yapan yeşil-siyahlılarda Olcan Adın’ın idmanda sakatlığı tekrarlayınca yarıda bıraktı ve Okan Buruk tarafından Gençlerbirliği kadrosundan çıkarıldı.

Göztepe’nin rakibi Alanyaspor ile berabere kalması ile ikincilik umudunu yükselten Teleset Mobilya Akhisarspor evinde konuk edeceği Gençlerbirliği maçını kazanıp evindeki galibiyet serisini sürdürmek isterken, puan tablosunda ise ikinciliğe göz dikti. Yeşil-siyahlılar Gençlerbirliği’ni yenmesi halinde 19 puan ile lider Galatasaray’ın ardından ikinci sıraya yerleşmek istiyor.

Yeşil-siyahlılarda cezalı oyuncu bulunmazken Teknik Direktör Okan Buruk’un Gençlerbirliği karşısına muhtemelen Milan Lukac, Miguel Lopes, Mustafa Yumlu, Caner Osmanpaşa, Soner Aydoğdu, Onur ayık, Ömer Bayram, Abdoul Sissoko, Serginho, Paulo Henrique, Daniel Larsson on biri ile çıkması bekleniyor.

Suat Arslanboğa’nın yöneteceği, saat 16.30’da başlayacak karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken misafir takım 10, Maraton Akigo 11, Kapalı 15 ve VIP 20 TL’den satılıyor.