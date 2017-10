Türkiye Gazetesi

Sezon başından itibaren çok iyi bir performans ortaya koyarak, sarı-lacivertli taraftarların kısa sürede sevgisini kazanan Fransız yıldız Galatasaray derbisi hakkında açıklamalarda bulundu.

Sarı-kırmızılı takımın lige kendilerinden daha iyi bir başlangıç yaptıklarını belirten Valbuena, futbolseverlere güzel bir maç izleteceklerinin altını çizdi.

"GERÇEK F.BAHÇELİ HER MAÇ OYNAR"



'Galatasaray'a gol at, gerçek Fenerbahçeli ol' düşüncesinin yanlış olduğunu söyleyen Valbuena "Bana göre gerçek Fenerbahçeli her maçta saha içerisinde her şeyini verendir. Sadece Galatasaray’a karşı gol atan değildir. Sonuna kadar, terinin son damlasına kadar mücadele edendir. Saha içerisinde yapabileceği ne varsa yapabilendir bana göre. Sadece Galatasaray maçında çok iyi oynayıp gözden kaybolursam ne anladım bu işten. Benim için gerçek Fenerbahçeli olmak her maçta sahada olmak, her maçta en iyi performansı sergilemektir." dedi.

OBJEKTİF OLMAK GEREKİRSE BİZDEN İYİ BAŞLADILAR



Sar-kırmzılı takımın lige daha iyi başlangıç yaptığını belirten Fransız yıldız “Objektif olmamız lazım kesinlikle. Galatasaray lige çok iyi bir başlangıç yaptı. 24 puanın 22’sini aldılar. Çok iyi bir performans sergilediler. Ama birçok güçlü takımla karşılaşacaklar. Bu maçların hiçbirini oynamadılar. Biz ise tam tersi çok zorlu takımlarla karşılaştık. Ama kabul etmek lazım lige bizden daha iyi giriş yaptılar. Gerek Gomis olsun gerek Belhanda olsun çok iyi performans gösterdiler. Güzel derbi olacak.” şeklinde konuştu.

DERBİ HER ŞEYİN SONU DEĞİL



Ligin sonucunu sadece büyük maçların belirlemediğini söyleyen Valbuena“Lige anlamsız kayıplarla başladık. İstikrarlı bir başlangıç yapamadık. Ama daha yolun çok başındayız ve çok fazla yeni oyuncumuz var. Ama bu hafta sonu oynayacağımız maç her şeyi belirleyen bir maç olmayacak kesinlikle. Gidişatımız açısından çok önemli ama her şeyi bitirecek bir maç olmayacak. Sadece büyük maçlarla ligin sonu belirlenmez." diyerek sözlerini sonlandırdı