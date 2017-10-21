Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş’ta bu sezonun en dikkat çeken oyuncularının başında gelen Cenk tosun, her geçen gün performansının üstüne koyarak gidiyor ve Avrupa’nın önemli kulüplerini de birer birer peşine takıyor.

BİRÇOK KULÜP TALİP



Cenk’i Başkan Fikret Orman satmamıştı. daha sonra da milli futbolcuyla Almanya’dan schalke 04, stuttgart ve Leverkusen ispanya’dan Athletic Bilbao, Villarreal ve Valencia’nın, italya’dan da Roma ile inter’in istediği bildirilmişti.

SON TALİP MONACO



Son olarak da tecrübeli golcüye, Şampiyonlar Ligi’nde 2 golle yıktığı Fransız temsilcisi Monaco’nun talip olduğu öğrenildi.

Fransa’daki müthiş futbolu sonrasında Monaco ekibinin kurmaylarının soluğu Başkan Orman’ın yanında aldığı ve Cenk’i devre arası için istedikleri bildirildi.

PEŞİNİ BIRAKMAYACAKLAR



Ancak Orman’ın onlara da, Ocak ayında Cenk’i satmayacağını söylediği vurgulandı. Monaco’nun bu transferin peşini bırakmayacağı ve sezon sonunda bir kez daha Kartal’ın kapısını çalacağı ifade edildi. Beşiktaş yönetimi, Cenk’ten 25 milyon Euro bonservis bedeli kazanmanın planlarını yapıyor.