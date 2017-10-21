Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada ceza sahası içerisinde sağ çaprazda topla buluşan Tanase’nin gelişine yerden şutu kaleci Karcemarskas’ta kaldı.

27. dakikada ceza sahası yayı dışından kazanılan frikik için topun başına Musa Çağıran’ın vuruşunda meşin yuvarlak barajdan sekip kaleci Rybka’da kaldı.

39. dakikada kazanılan Torje’nin serbest vuruşunda, arka direkte bomboş pozisyonda topla buluşan Seleznyov’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

46. dakikada Andre Poko’nun pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Torje’nin gelişine çektiği şut Numan Çürüksu’dan döndü.

62. dakikada Aminu Umar’ın pası ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Josue’nin çektiği şut kaleci Rybka’dan döndü. Pozisyonu iyi takip eden Tiago Pinto’nun altı pas içerisinden çektiği şut, Kardemir Karabükspor ağlarına gitti. (1-0)

74. dakikada Özer Hurmacı’nın havadan gönderdiği pasla ceza sahası içerisinde topla buluşan Vrsajevic, yerden pasını arka direkte bomboş pozisyonda bulunan Serdar Gürler’e verdi. Serdar Gürler’in gelişine çektiği şutta top ağlarla buluştu. (2-0)

85. dakikada Özer Hurmacı’nın yerden pası ile sağ çaprazda bomboş pozisyonda topla buluşan Serdar Gürler, ceza sahası içerisine girer girmez şutunu çekiyor, top kaleci Rybka’nın solundan ağlarla buluşuyor. (3-0)

90+2 dakikada Kardemir Karabükspor penaltı kazandı. Topun başına geçen Torje kaleci Karcemarskas’ı geçemedi.

Stat: Osmanlı

Hakemler: Halis Özkahya xx, Ekrem Kan xx, Hakan Yemişken xx

Osmanlıspor: Karcemarskas xx, Vrsajevic xx, Maxsö xx, Pinto xx, Numan Çürüksü xx, Serdar Gürler xxx (Prochazka dk. 87 ?), Josue xx (Özer Hurmacı dk. 63), Carlos xx, Musa Çağıran xx, Aminu xx, Doukara xx (Tugay Kaçar dk. 80. ?)

Yedekler: Hakan Arıkan, Eyüp Türkaslan, Koray Altınay, Ninaj, Lawal, Regattin, Hasan Kılıç,

Teknik Direktör: İrfan Buz

Kardemir Karabükspor: Rybka xx, Gaman xx, Kerim Zengin xx (Traore dk. 71 x), Nounkeu xx, Ibanez x (İshak Doğan dk. 77 x), Torje xx, Tanase xx, Skulason xx, Poko xx, Grozav xx (İlhan Depe dk. 71 x), Seleznyov xx

Yedekler: Ahmet Şahin xx, Talha Sanuç, Hakan Aslantaş, Osman Çelik

Teknik Direktör: Tony Popovic

Goller: Tiago Pinto (dk . 62), Serdar Gürler (dk. 74 ve 85) Osmanlıspor)

Sarı kartlar: Maxsö, Serdar Gürler (Osmanlıspor), Poko (Kardemir Karabükspor)