Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçta Teleset Mobilya Akhisarspor'un gollerini 39'da penaltıdan Soner Aydoğdu, 60'ta penaltıdan Paulo Henrique ve 65'te Abdoul Sissoko attı.

Gençlerbirliği'nin sayılarını ise 18'de Serdar Özkan, 23'te Uğur Çiftçi ve 45+2'de Vedat Muric kaydetti.

Konuk takımda Aleksandar Scekic, 59'da çift sarıdan kırmızı kart gördü.

Ligde 2 maçlık galibiyet (Fenerbahçe, Trabzonspor) serisi sona eren Teleset Mobilya Akhisarspor, aynı zamanda sahasında ilk kez puan kaybetti. Ege ekibi ligde evindeki 4 karşılaşmayı da kazanmıştı. Okan Buruk'un öğrencilerinin puanı 17 oldu.

Geçen hafta Beşiktaş'ı mağlup eden Gençlerbirliği ise bu beraberlikle puanını 8'e yükseltti.

İşte Teleset Mobilya Akhisar-Gençlerbirliği maçının özeti İşte Teleset Mobilya Akhisar-Gençlerbirliği maçının özeti