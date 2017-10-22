Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Evinde aldığı 6-1’lik Akhisar yenilgisi sonrası büyük bir deprem yaşayan ve Ersun Yanal ile yolları ayrılan Trabzonspor, Rıza Çalımbay’la çıktığı ilk maçta Evkur Yeni Malatyaspor’a deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Dengeli geçen oyunda ilk tehlike 28. dakikada yaşandı ancak Pereira’nın pasında topla buluşan Burak Yılmaz’ın şutunda kaleci Ertaç başarılıydı. Maçın kırılma anlarından biri ise 31’de yaşandı. Sosa, Pereira’yı düşürerek Malatyaspor atağını kesince maçın hakemi Halil Umut Meler önce sarı kartını ardından da bu sezon ilk defa kırmızı kartını çıkardı. Maçta dengeyi bozan gol ise ilk yarının son anlarında geldi. Adem Büyük 45+2’de soldan taşıdığı topu ceza sahasına gönderdi, Okay Yokuşlu’nun ters vuruşunu beklemeyen Onur kalesine gelen bu topa engel olamayınca Malatyaspor santrası bile yapılmayan golle ilk yarıyı önde tamamladı: 1-0.

> Direğe takıldılar

Ev sahibi takım 47’de ikinci gole çok yaklaştı. Barazite’nin kullandığı kornere iyi yükselen Yalçın Ayhan’ın kafa vuruşu direkten dönerken, seken topu tamamlayan Adem Büyük’ün şutunda ise Pereira gole izin vermedi. 56’da ise direğe takılma sırası Trabzonspor’daydı. Yusuf Yazıcı’nın sol kanattan kullandığı duran topla buluşan Mustafa Akbaş’ın kafa vuruşunda direk gole izin vermedi. Kalan bölümde eksik oynamasına rağmen risk alarak atak bir futbol sergileyen Rıza Çalımbay’ın öğrencileri 70’te beraberlik golüne yaklaştı ama kaleci Ertaç, Burak’ın dar açıdan yaptığı vuruşta hata yapmadı. Uzatmadaki Malatya kontratağında son adam pozisyonundaki Turgut Doğan’ı indiren Yusuf Yazıcı da kırmızı kart görünce Trabzon maçı 9 kişi tamamladı.

Burak-Mas şoku

Dünkü maçın 79. dakikasında sakatlanan Burak Yılmaz G.Saray’a karşı forma giyemeyecek. Arka adalesinde problem olan futbolcu en az üç hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı. Sarı kart görüp cezalı duruma düşen Mas da G.Saray’a karşı takımını yalnız bırakacak.

Suç bizim

Burak Yılmaz maç sonrası, “Çok üzgünüz. Ne olup bittiğini bir türlü anlamıyoruz. Büyük suç, hata bizimdir. Ayaklarımız yere basmalı. Kimsenin kimseden ne eksiği, ne fazlası var. İyi oyuncularımız var ama takım olmak başka bir şey. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir şekilde toparlanacağız” dedi.