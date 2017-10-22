Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona şampiyonluk umutlarıyla başlayan ve önemli transferlere imza atan Trabzonspor’da hesaplar tutmadı. 6 Aralık 2015’de göreve gelen Muharrem Usta ve yönetim kurulu çalkantılı bir döneme imza attı. Yaklaşık iki yıla yakın görevde bulunan Muharrem Usta’nın yönetiminden bugüne kadar 11 yönetici çeşitli dönemlerde istifalarını vererek kulüpteki görevlerinden ayrıldı.

Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirdiği Ziya Çalımbay ile deplasmanda çıktığı Evkur Yeni Malatyaspor maçını 1-0 kaybeden Trabzonspor’da 6 yönetici yazılı açıklama yaparak görevlerinden istifa ettiklerini duyurdular. Son istifalarla birlikte Trabzonspor’dan ayrılan yönetici sayısı 11’e çıktı.

Toplama liste dağıldı

Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta, 5-6 Aralık 2015 tarihindeki seçimlere Ahmet Çubukçu, Nevzat Aydın, Önder Bülbüloğlu, Zeki Öztürk, Gençağa Meriç, Suat Şen, Orhan İlarslan, Coşkun Bülbül, Prof. Dr. İsmail Yüksek, Ali Rıza Egemen, Gökhan Saral, Prof. Dr. Asım Ören, Mehmet Yiğit Alp, ve Emre Aksoy’un yer aldığı asil liste ile yola çıkarken, yedek listesinde ise Okan Alemdaroğlu, Tuncay Bekiroğlu, Özer Bayraktar, Yiğit Oğuz Duman, Adem Beder, Fatih Vardaroğlu, Erhan Çimşir yer almıştı.

Gelinen süreçte ise 29 Temmuz 2016’da Suat Şen, 3 Ağustos 2016’da Zeki Öztürk, 29 Aralık 2016’da Prof. Dr. Asım Ören ve 14 Temmuz 2017’de Orhan İlarslan görevlerinden istifa eden isimler olmuştu. Bu isimlerin yerine ise yedek liste de yer alan bazı yöneticiler asil listeye dahil edilmişti.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın gelmesinden sonra 18 Ekim 2017’de Emre Aksoy ve Evkur Yeni Malatyaspor mağlup olunmasının hemen sonrasında ise Başkan Yardımcıları Mehmet Yiğit Alp, Önder Bülbüloğlu, Stadyum ve Tesisler Koordinatörü Özer Bayraktar, Organizasyonel Gelişme ve İnsan Kaynakları Koordinatörü Yiğit Oğuz Duman ve Yönetim Kurulu Üyeleri Nevzat Aydın ve Tuncay Bekiroğlu istifa eden diğer isimler oldu.

Usta’nın yanından 10 yönetici kaldı

Yaşanan istifaların ardından Trabzonspor Kulüp Başkanı Muharrem Usta’nın yanında ise söz konusu süreçte 10 yönetici kaldı. Trabzon ağırlıklı listede Ahmet Çubukçu, Gençağa Meriç, Coşkun Bülbül, Prof. Dr. İsmail Yüksek, Ali Rıza Egemen, Gökhan Saral, Okan Alemdaroğlu, Adem Beder, Fatih Vardaroğlu, Erhan Çimşir yer aldı.

Kongre kararı alınması için yönetim kurulu sayısının 7 olması gerekiyor.

Trabzonspor’da yönetimin istemi dışında kongrenin olabilmesi için yönetim kurulu üye sayısının 7’ye düşmesi gerekiyor. Yaşanan istifaların ardından ise mevcut yönetim kurulu sayısı başkan Muharrem Usta ile birlikte 11 olurken, bu şartlarda kongre kararı Trabzonspor yönetim kurulunun istemesi ve karar vermesiyle gerçekleşebilir.