Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi, Türk Telekom Stadyumu'na gitmek için Ülker Stadyumu önünde toplanan sarı-lacivertli taraftalar taşkınlık çıkardı. Polisin biletleri kontrol etmesi ve üst aramasına tepki gösteren taraftarlar polis bariyerini yıktı. Bir taraftar gözaltına alınırken, bazı taraftarlar ezilme tehlikesi yaşadı. Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesi Türk Telekom Stadyumu'na gitmek için Ülker Stadyumu'nda toplanan Fenerbahçe taraftarları polis tarafından tek tek aranarak stada gidecekleri otobüslere binmeye başladı. Polisin bilet ve üst aramasına tepki gösteren taraftarlarla polis arasında arbede yaşandı. Bu sırada polis bariyerleri yıkıldı. Bazı taraftarlar ezilme tehlikesi yaşadı. Bir taraftar polis tarafından gözaltına alındı. Daha sonra polis tekrar taraftarların önüne geçerek, üst aramasına başladı.
Kadıköy'de derbi gerginliği, gözaltına alınan var
22.10.2017 - 15:00 | Son Güncelleme: 22.10.2017 - 15:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Derbi öncesi Fenerbahçeli taraftarlar Kadıköy'de güvenlik güçleriyle gerginlik yaşarken bir taraftar gözaltına alındı.
Etiketler : kadıköy,haberler,derbi,taraftar,
513380 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/513380.aspx
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Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
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M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
8
7
1
0
20
6
14
22
2
Göztepe
9
5
2
2
20
15
5
17
3
Akhisarspor
9
5
2
2
17
13
4
17
4
Başakşehir
8
5
1
2
13
11
2
16
5
Fenerbahçe
8
4
2
2
17
12
5
14
6
Beşiktaş
8
4
2
2
13
9
4
14
7
Kayserispor
8
4
2
2
12
9
3
14
8
Bursaspor
8
4
0
4
16
13
3
12
9
Sivasspor
8
4
0
4
14
14
0
12
10
Aytemiz Alanyaspor
9
3
2
4
19
20
-1
11
11
Malatyaspor
9
3
2
4
15
17
-2
11
12
Antalyaspor
9
2
3
4
11
15
-4
9
13
Trabzonspor
9
2
3
4
17
22
-5
9
14
Kasımpaşa
9
2
2
5
13
18
-5
8
15
Karabükspor
9
2
2
5
11
16
-5
8
16
Gençlerbirliği
9
2
2
5
12
20
-8
8
17
Konyaspor
8
2
1
5
8
11
-3
7
18
Osmanlıspor
9
2
1
6
13
20
-7
7
9. Hafta Maçları
20.10.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kasımpaşa
21.10.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 3 - 0 Kardemir D.Ç. Karabükspor
21.10.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Gençlerbirliği
21.10.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 1 - 0 Trabzonspor
22.10.2017
Göztepe - Alanyaspor
22.10.2017
Demir Grup Sivasspor - Bursaspor
22.10.2017
Kayserispor - Atiker Konyaspor
22.10.2017
Galatasaray - Fenerbahçe
23.10.2017
Beşiktaş - Medipol Başakşehir Fk
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
8
5
2
1
14
7
7
17
2
Giresunspor
8
4
4
0
12
5
7
16
3
Ankaragücü
9
4
3
2
11
7
4
15
4
Ç. Rizespor
9
4
3
2
17
14
3
15
5
Altınordu
9
4
2
3
17
12
5
14
6
Elazığspor
8
4
2
2
13
10
3
14
7
İstanbulspor
9
4
2
3
10
8
2
14
8
Adana Demirspor
9
4
2
3
14
13
1
14
9
Adanaspor
9
4
2
3
9
11
-2
14
10
Balıkesirspor
8
3
3
2
15
13
2
9
11
Erzurumspor
8
2
3
3
7
10
-3
9
12
Samsunspor
8
2
3
3
6
9
-3
9
13
Boluspor
8
2
2
4
9
10
-1
8
14
Denizlispor
9
2
2
5
9
15
-6
8
15
Gazişehir G.Ant
8
1
4
3
7
6
1
7
16
Grandmedical Manisaspor
8
2
1
5
11
14
-3
4
17
Eskişehirspor
8
1
4
3
13
17
-4
4
18
Gaziantepspor
9
1
2
6
4
17
-13
2